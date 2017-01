ధోని నుంచి కోహ్లీకి కెప్టెన్సీ: అశ్విన్ మద్దతు ఎవరికి?

పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీ నుంచి ధోని తప్పుకోవడంపై టీమిండియా స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ స్పందించాడు. కోహ్లికి కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అందించేందుకు ఇదే సరైన సమయమని ధోని భావించి ఉంటాడని అశ్విన్‌ అభిప్రాయపడ్డాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India’s ace bowler Ravichandran Ashwin on Friday hailed M.S. Dhoni as an illustrious leader and said a lot of leadership lessons can be learnt from him.