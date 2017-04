ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్‌పై ఏడు వికెట్ల తేడాతో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Kolkata Knight Risers' spinner Kuldeep Yadav became the second bowler to have two batsmen stumped in the same over in the IPL after dismissing Rising Pune Supergiant's MS Dhoni and Manoj Tiwary on Wednesday.