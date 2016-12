87 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు కొట్టిన కుక్-ఎల్గర్ జోడీ

పోర్ట్‌ ఎలిజబెత్‌ వేదికగా శ్రీలంకపై శుక్రవారం ముగిసిన తొలి టెస్టులో దక్షిణాఫ్రికా 206 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది.

English summary

South Africa made full use of the second new ball to rip through Sri Lanka's last five wickets and complete a 206-run win in Port Elizabeth, an hour and 10 minutes into day five.