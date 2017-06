లలిత్ మోడీకి చుక్కెదురు: ఆర్సీఏ ఎన్నికల్లో తనయుడు ఓటమి

హైదరాబాద్: రాజస్థాన్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌(ఆర్సీఏ) ఎన్నికల్లో (ఐపీఎల్) మాజీ కమిషనర్ లలిత్ మోడీకి చుక్కెదురైంది. ఆర్సీఏ అధ్యక్షుడిగా పోటీ చేసిన లలిత్ మోడీ తనయుడు రుచిర్ మోడీ ఓటమిపాలయ్యాడు. రాజస్థాన్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడి పదవి కోసం మే 29న ఎన్నికలు నిర్వహించారు.

కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం శుక్రవారం వెల్లడైన ఆర్సీఏ ఎన్నికల ఫలితాల్లో లలిత్ మోడీ ప్రత్యర్థి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడైన సీపీ జోషి అధ్యక్షడిగా ఎన్నికయ్యారు. లలిత్ మోడీ తనయుడు రుచిర్‌ మోడీపై ఆయన విజయం సాధించారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో జోషి 19 ఓట్లు సాధించగా, రుచిర్‌ మోడీకి కేవలం 14 ఓట్లు మాత్రమే పొలయ్యాయి.

దీంతో 5 ఓట్ల తేడాతో సీపీ జోషి గెలుపొందినట్లు ఎన్నికల అధికారి ప్రకటించారు. అయితే ఆర్సీఏ కార్యదర్శి, కోశాధికారి పదవులు మాత్రం లలిత్ మోడీ అనునాయులకే దక్కడం గమనార్హం. రాజస్ధాన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీగా రాజేంద్ర నందు, ట్రజరర్‌గా పింకేశ్‌జైన్‌లు ఎన్నికయ్యారు.

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో భారీ అవకతవకలకు పాల్పడిన లలిత్ మోడీ కొన్నేళ్ల కిందటే భారత్ నుంచి పారిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం అతడు లండన్‌లో తలదాచుకుంటున్నాడు. దేశం విడిచివెళ్లిన క్రమంలో ఆయనకు పలువురు బీజేపీ నేతలు సహకరించారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి.

We'll try BCCI lifts ban on Rajasthan Cricket Assoc &players from state will get chance to play at international&national level: CP Joshi pic.twitter.com/YZIzjvGe6l