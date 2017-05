టీమిండియా మాజీ డాషింగ్ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ మెంటార్‌గా ఉన్న వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ గురించి ట్విటర్‌‌లో ట్వీట్ చేశాడు.

Laxman ji spotted praying for torrential rains in Bangalore. But we need a game. #SRHvKKR pic.twitter.com/GamAd94uPt

English summary

After rain interrupted the IPL 2017 Eliminator match between Kolkata Knight Riders and Sunrisers Hyderabad, Virender Sehwag posted a picture of SRH mentor VVS Laxman and tweeted, "Laxman ji spotted praying for torrential rains in Bangalore.