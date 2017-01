లోధా ఎఫెక్ట్: ఏసీఏ కార్యదర్శి పదవికి గోకరాజు రాజీనామా

ఏసీఏ కార్యదర్శిగా ఉన్న గోకరాజు గంగరాజు తన పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. జస్టిస్‌ లోథా కమిటీ సిఫార్సులు అమల్లోకి రావడంతో బీసీసీఐ మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు గోకరాజు గంగరాజు ఏసీఏ జనరల్‌ సెక్రటరీ పదవికి రాజీనామా .

English summary

In the wake of Supreme Court order, former BCCI vice-president Gokaraju Gangaraju has quit as secretary of Andhra Cricket Association while GVK Ranga Raju has taken over as the head of the state unit.