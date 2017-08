సెలక్టర్లకు రివార్డు: తప్పుబట్టిన మాజీ కోచ్

హైదరాబాద్: మంచి జట్లను ఎంపిక చేశారన్న కారణంతో భారత మహిళా, పురుష సెలక్టర్లకు రూ. 15 లక్షల నగదు ప్రోత్సాహకాలను అందజేయడాన్ని టీమిండియా మాజీ ప్లేయర్, కోచ్ మదల్ లాల్ తప్పుబట్టారు. సెలక్టర్లు ఉన్నదే మంచి జట్లను ఎంపిక చేయడానికేనని అన్నారు.

అలాంటిది వారికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాలివ్వాల్సిన అవసరం ఏముందని మదన్ లాల్ ప్రశ్నించాడు. 'ఉత్తమ జట్లను ఎంపిక చేసినందుకు సెలక్టర్లకు నజరానాలు ఇచ్చినట్లు చదివి ఆశ్చర్యపోయా. వాళ్ల బాధ్యతే ఉత్తమ జట్లను ఎంపిక చేయడమే తప్ప చెత్త జట్లను కాదు' అని ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశాడు.

Surprised to read that selectors are getting reward 15 L to pick the best team.They suppose to pick the best team not bad team.correction