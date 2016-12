ప్రపంచ క్రికెట్‌లో తనదైన ముద్రను వేసిన ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్ గ్లెన్ మెక్‌గ్రాత్ టెస్టు రికార్డుని ఓ యువ బౌలర్‌ బ్రేక్‌ చేసే అవకాశాలున్నాయని చెప్పాడు.

English summary

Australia icon Glenn McGrath believes Josh Hazlewood could surpass him as the most prolific fast bowler in Test history.