ఐపీఎల్: వృద్ధిమాన్ సాహా 93 పరుగుల వీడియోని చూశారా?

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో ప్లే ఆఫ్ బెర్తు దక్కించుకోవాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో తడబడకుండా నిలబడింది కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌ జట్టు. వాంఖడె వేదికగా గురువారం ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌

English summary

Wriddhiman Saha slammed 93* off 55 balls as Kings XI Punjab beat the the Mumbai Indians by seven runs at the Wankhede to keep their playoff hopes alive. Saha, who was promoted up the order after Hashim Amla left, started the innings with a bang along with Martin Guptill.