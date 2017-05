ఐపీఎల్: పేలవ ప్రదర్శన, అనుష్క పుట్టినరోజు నిరాశ పర్చిన కోహ్లీ

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా సోమవారం ముంబై ఇండియన్స్‌, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్లు తలపడుతున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Bollywood actress Anushka Sharma turned 28 on Monday, and while fans across social media platforms wished her on her birthday, perhaps a few should also make way for Virat Kohli, who will lead his side against Mumbai Indians (MI) later Monday.