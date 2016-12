కోహ్లీ లేపోవడమా?, పెద్ద జోక్‌: ఐసీసీ ఎంపికపై క్లార్క్

ఐసీసీ ఎంపిక చేసిన అత్యుత్తమ టెస్టు జట్టులో టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీని ఎంపిక చేయకపోవడాన్ని ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ మైకేల్‌ క్లార్క్‌ తీవ్రంగా తప్పుబట్టాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

No Kohli & Cook captain of the year for losing EIGHT Tests - what a joke. https://t.co/0LBW1nUmgT

Am I seeing things???? How is @stevesmith49 and @imVkohli not in the best Test 11 in the world pic.twitter.com/ChEvppAUHy

English summary

The International Cricket Council (ICC) on Thursday released its list for 2016, where they chose Test, ODI and T20 teams. Simultaneously, they chose the batsman, bowler, all-rounder and cricketer of the year.