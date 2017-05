క్వాలిఫయిర్-2: రోహిత్ ఇలా, గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ఐపీఎల్‌లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌పై ముంబై ఇండియన్స్ అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. ఇరు జట్లు ఐపీఎల్‌లో తలపడిన 20 మ్యాచ్‌ల్లో 15 మ్యాచ్‌ల్లో ముంబైదే విజయం. పదో సీజన్ లీగ్ దశలో ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ముంబై ప

English summary

Old foes Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians will lock horns for the third time for a place in the Indian Premier League final when they meet in Qualifer 2 at Bengaluru's M Chinnaswamy Stadium on Friday.