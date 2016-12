సమయం ఆసన్నమైంది: రిటైర్మెంట్‌ యోచనలో మిస్బా?

పాకిస్థాన్‌ టెస్టు కెప్టెన్‌ మిస్బా ఉల్ హక్ అంతర్జాతయ క్రికెట్ నుంచి వైదొలగే యోచనలో ఉన్నాడు. సిడ్నీ వేదికగా ప్రారంభం కానున్న చివరి టెస్టుకు ముందు మిస్బా రిటైర్మెంట్‌పై కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది.

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 12:07 [IST]

Misbah-ul-Haq has raised the possibility that he may leave international cricket, even as soon as before the third and final Test of Pakistan's series against Australia.q