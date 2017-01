మహిళల వరల్డ్ కప్: మిథాలీకే టీమిండియా పగ్గాలు

ఐసీసీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ క్వాలిఫయిర్స్ టోర్నీలో 14మందితో కూడిన భారత మహిళల జట్టుకు హైదరాబాద్‌కు చెందిన మిథాలీ రాజ్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ తన ట్విట్టర్‌లో అధికారిక ప్రకటన చేసింది

Indian team for the ICC Women's World Cup Qualifier 2017 announced. The tournament will take place from February 3-21 at Colombo

English summary

Mithali Raj will lead a 14-member Indian squad to the ICC Women's World Cup Qualifiers to be held in Colombo from February 3-21. The Indian team last played in the Asia Cup T20 in Bangkok where it defended its title with an unbeaten run.