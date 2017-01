తన భార్య హసిన్ జహాన్‌తో కలిసి దిగిన ఓ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో తీవ్ర విమర్శలకు గురైన టీమిండియా పేస్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ వెనక్కు తగ్గడం లేదు.

@MdShami11 Even the Rajput woman have "Haya" and "Parda" !! But u showing off your wives beauty to get some money !! Shame on u 😑

English summary

Mohammad Shami had recently got into the crosshairs of the ultra conservative crowd that exist in the world of social media when he had posted a photo with his wife on his twitter page. Those criticising him seemed to be miffed with what his wife was wearing and how he seemed to completely fine with it.