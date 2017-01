తండ్రికి గుండెపోటు: హుటాహుటిన బెంగుళూరు నుండి ఢిల్లీకి షమీ

టీమిండియా పేసర్ మహ్మద్ షమీ తండ్రికి గురువారం గుండెపోటు వచ్చింది. దీంతో బెంగుళూరులోని జాతీయ క్రికెట్ అకాడమీలో ప్రాక్టీస్‌లో ఉండగా షమీ కుటుంబం నుంచి సమాచారం అందించింది.

Fly bangalore to Delhi because family problems.my father hospitalised today early morning because of 💔attack..dua me yad rakhna Allahhafiz pic.twitter.com/draot17Dcc

English summary

Team India's strike pacer Mohammed Shami rushed from Bengaluru to New Delhi after his father suffered heart attack on Thursday (Jan 5).