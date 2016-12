ఓ ముస్లిం అయివుండి ఇలా స్లీవ్‌లెస్‌ గౌను వేసుకోవడం మంచి పద్దతి కాదని, ఆమెను ముస్లింలా పరదాలో ఉంచాలంటూ సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తున కామెంట్లపై షమీ ట్విట్ట‌ర్‌లో స‌మాధాన‌మిచ్చాడు.

The comments are really really Shameful. Support Mohammed Shami fully. There are much bigger issues in this country. Hope sense prevails. pic.twitter.com/dRJO5WfOgU

English summary

Mohammed Shami on Monday has hit back at those who criticised his wife for not wearing hijab. The Indian pace bowler had shared a picture of himself and his wife via his Facebook page.