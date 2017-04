ఐసీసీ కొత్త ఆఫర్: బోర్డు తలొగ్గుతుందా?, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత్ ఆడుతుందా?

ఈ ఏడాది జూన్‌లో లండన్‌లో జరిగే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో టీమిండియా ఆడుతుందా? లేదా అన్న దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీంతో ఐసీసీ ఆందోళన చెందుతోంది.

English summary

With India's Champions Trophy participation in doubt, the International Cricket Council (ICC) is still willing to pay the BCCI nearly USD 100 million more than the original share from the revamped revenue model.