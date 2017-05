పరిహారం కోరుతూ నోటీసులు పంపిన పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (పీసీబీ)కు బీసీసీఐ గట్టి షాకిచ్చింది. రెండు బోర్డుల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందానికి కచ్చితంగా కట్టుబడి ఉండాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది.

English summary

TThe Board of Control for Cricket in India (BCCI) has rejected the Pakistan Cricket Board (PCB) demand for compensation for not honouring the MoU signed between them saying that it was not binding.