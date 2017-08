హైదరాబాద్: తన కెరీర్‌లో 300వ వన్డే ఆడుతున్న టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనిపై పలువురు క్రికెట్ మాజీ దిగ్గజాలు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. కొలంబో వేదికగా భారత్-శ్రీలంక జట్ల మధ్య గురువారం ప్రారంభమైన నాలుగో వన్డే ధోనికి 300వ వన్డే.

ఈ వన్డే ద్వారా భారత్‌ తరఫున ఈ ఘనత సాధించిన ఆరో ఆటగాడిగా ధోని నిలిచాడు. ఇప్పటి వరకు సచిన్‌ టెండూల్కర్(463), రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌(344), మహమ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌(334), సౌరవ్‌ గంగూలీ(311), యువరాజ్‌ సింగ్‌(302)లు మాత్రమే ఈ ఘనతను అందుకున్నారు.

నాలుగో వన్డే ప్రారంభానికి ముందు తన కెరీర్‌లో 300వ వన్డే ఆడుతోన్న మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీకి భారత క్రికెట్‌ జట్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ ప్రత్యేక జ్ఞాపికను అందజేశాడు. ఇక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చూసుకుంటే.. 300 వన్డేలను పూర్తి చేసుకోబోతున్న 20వ ఆటగాడిగా ధోని నిలిచాడు.

ఇక భారత్ తరుపున క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ 463 వన్డే మ్యాచ్‌లు ఆడి.. ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాడు. సచిన్ తర్వాత ప్రపంచ క్రికెట్‌లో మాజీ కెప్టెన్ మహేళ జయవర్దనే 448 వన్డేలతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత కూడా శ్రీలంక ధిగ్గజాలే ఉన్నారు.

జయసూర్య 445 వన్డేలు, సంగాకర 404 వన్డేలు ఆడారు. వీరు నలుగురు మాత్రమే నాలుగు వందలకు పైగా వన్డే మ్యాచ్‌లను ఆడారు. దీంతో ఈ మైలురాయి వన్డే మ్యాచ్‌లో ధోని గుర్తుండి పోయే ఇన్నింగ్స్ ఆడాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

300వ వన్డే ఆడుతున్న ధోనికి మాజీ క్రికెటర్లతో పాటు ప్రస్తుత క్రికెటర్లు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారిలో క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్, సురేశ్ రైనా, మహమ్మద్ షమీ, హేమాంగ్ బదాని, ఇషాంత్ శర్మ, కామెంటేటర్ హర్షా బోగ్లే తదితరులు ఉన్నారు.

Wearing the ODI cap for the 300th time is definitely a special achievement! Hope you have a great game today, @msdhoni! #Dhoni300 pic.twitter.com/y6DrhdJ4Rx — sachin tendulkar (@sachin_rt) August 31, 2017

The iconic wicketkeeper-batsman @msdhoni gets ready for his 300th ODI match! My wishes to the man who always inspires me!#INDvsSL #Dhoni300 pic.twitter.com/m7mVc7IbMd — Suresh Raina (@ImRaina) August 31, 2017

300th odi for @msdhoni. Think the word "great" will do without burdening it with a discussion on the "greatest". — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 31, 2017

A legend of world cricket walks into the 300 ODI club today. Mahi bhai @msdhoni, aap jaisa koi nahi. All the best. #Dhoni300 #IndvsSL pic.twitter.com/BSodndwvQU — Ishant Sharma (@ImIshant) August 31, 2017

Admit it... There is no other captain like Ms Dhoni #Dhoni300 pic.twitter.com/Ej9DLN83hC — TEAM MS DHONI (@imDhoni_fc) August 31, 2017

1st Vs Bang

50th Vs Aus

100th Vs SL

150th Vs Aus

200th Vs SL

250th Vs Wi

300th vs SL

MSDhoni is going to play 300th ODI For India #Dhoni300 — DHONIsm ♥ (@DHONIism) August 31, 2017

Dhoni's 100th 200th & 300th ODIs are all against 🇱🇰



The only common men in all those games 👉 @ImRo45 & Lasith Malinga.#SLvIND #Dhoni300 — Mumbai Indians (@mipaltan) August 31, 2017

MS Dhoni Is:

1 Match Away From 300th ODI

1 Stumping Away From 💯

1 50 Away From 💯th Half Century



RT If You Want It To Happen Today.#Dhoni300 pic.twitter.com/aBk5TvrP79 — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) August 31, 2017

