నాలుగు ప్లాట్లు కొన్నాడు: ముంబైలోని కొత్త ఇంట్లోకి ధోని

ముంబైలోని అంధేరి ప్రాంతంలోని హౌజింగ్ సొసైటీలో నాలుగు ఫ్లాట్స్‌ను ధోని కొనుగోలు చేసినట్లు జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 10:46 [IST]

Former India captain Mahendra Singh Dhoni has reportedly purchased four flats in a housing society in Mumbai's Andheri area. According to reports, the 35-year-old has moved in with his full family in the society, and it has since become one of the most sought after property in Mumbai.