ఇక ధోనీ ఫ్రీగా ఆడొచ్చు: విరాట్ కోహ్లీ

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ ఇక తనకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా, చాలా ప్రీగా ఆడుకోవచ్చునని విరాట్ కోహ్లీ అన్నాడు. తనకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఆడుకొని, క్రికెట్‌ను పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చునని చెప్పాడు.

English summary

India's new limited overs captain Virat Kohli wants his predecessor Mahendra Singh Dhoni to enjoy his game now that he is free from leadership duties.