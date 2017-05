పదేళ్ల ఐపీఎల్ సందర్భంగా ముంబై ఇండియన్స్ మాజీ కోచ్, ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ దిగ్గజం రికీ పాంటింగ్ తన ఆల్ టైమ్ ఐపీఎల్ ఎలెవన్ జట్టుని శుక్రవారం ప్రకటించాడు.

English summary

Former Australian skipper Ricky Ponting has picked Indian stalwart Mahendra Singh Dhoni as the captain of his all-time IPL XI, which comprises seven Indians and four foreigners. The other Indians in the Australian's team are Virat Kohli, Rohit Sharma, Suresh Raina, Harbhajan Singh, Ashish Nehra and Amit Mishra.