టీమిండియా పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్ మహేంద్ర్ సింగ్ ధోని నాగ్‌పూర్ వేదికగా ఆదివారం (జనవరి 1) నుంచి జరగనున్న జార్ఖండ్-గుజరాత్ రంజీ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌కు హాజరయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలుస్తోంది.

English summary

India's limited overs' skipper Mahendra Singh Dhoni, who happens to be the unofficial mentor to the Jharkhand cricket team, is set to watch his state side take on Gujarat in its first ever Ranji Trophy semifinal beginning in Nagpur on Sunday (Jan 1).