ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో మహేంద్ర సింగ్ ధోనికి మరోసారి ముంబై చేతిలో చేదు అనుభవమే ఎదురైంది. హైదరాబాద్ వేదికగా హోరాహోరీగా జరిగిన జరిగిన మ్యాచ్‌లో పూణెపై ముంబై ఇండియన్స్ ఒక పరుగు తేడాతో విజయం సాధించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

MS Dhoni suffered yet another heartbreak against Mumbai Indians in the Indian Premier League as Rohit Sharma became the first player to lift fourth title by beating Rising Pune Supergiant in the final on Sunday.