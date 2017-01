ధోని: ఒత్తిడనేది తెలియదు, కెప్టెన్ కూల్ ఎలా అయ్యాడు?

మహేంద్ర సింగ్ ధోని. భారత్ క్రికెట్‌కు అత్యధిక విజయాలనందించిన కెప్టెన్లలో ఒకడు. మూడు ఫార్మెట్లలో కూడా భారత్‌కు ఎన్నో అద్భుతమైన విజయాలనందించాడు.

Thursday, January 5, 2017, 17:18 [IST]

Gut feeling and a sense of timing has always marked Mahendra Singh Dhoni's decision making process in his illustrious captaincy stint and he once again showed that when he 'stumped' one and all with his decision to step down as skipper of India's limited overs team.