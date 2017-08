హైదరాబాద్: క్రికెటర్లు... కార్పోరేట్ కంపెనీల వద్ద కోట్లు తీసుకుని వాటికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లగా ఉండటాన్ని మనం చూశాం. క్రికెటర్లను చూసి వారి ప్రచారం చేసిన ఉత్పత్తులను అభిమానులు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని కార్పోరేట్ సంస్ధలు కస్టమర్లకు ఇచ్చిన ప్రామిస్‌ను నిలబెట్టుకోవడంలో విఫలమవుతుంటాయి.

ఇది ప్రచారం నిర్వహించిన క్రికెటర్ల ఇమేజిని దెబ్బతీస్తుంది. తాజాగా ఓ రియ‌ల్ ఎస్టేట్ సంస్థ‌కు అంబాసిడ‌ర్లుగా ఉన్నందుకు ధోనీ, హ‌ర్భ‌జ‌న్‌ సింగ్‌ల‌పై కొంద‌రు తీవ్రంగా మండిప‌డుతున్నారు. ఆ సంస్థ త‌మ‌ను మోసం చేయ‌డంతో వాళ్లు తమ కోపాన్ని క్రికెట‌ర్ల‌పై చూపిస్తున్నారు.

'మీకు మాత్రం విల్లాలు వ‌చ్చాయి.. మేం పెట్టిన డ‌బ్బులు కూడా పోయాయి' అంటూ రమేశ్ నైన్వాల్ అనే నెటిజన్ ధోనీ, హ‌ర్భ‌జ‌న్‌ల‌ను నిందిస్తూ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశాడు.

దీనికి హర్భజన్ సింగ్ కాస్తంత ఘాటుగానే సమాధానమిచ్చాడు. మాకు విల్లాలు వ‌చ్చాయ‌ని ఎవ‌రు చెప్పారు? మాకు ఏమీ రాలేదు. మిమ్మ‌ల్ని పిచ్చోళ్ల‌ను చేశారు. మా పేర్లు వాడుకొని వాళ్లు జ‌నాల‌ను మోసం చేశారు అని భ‌జ్జీ ట్వీట్ చేశాడు.

అయితే ఆ రియ‌ల్ ఎస్టేట్ సంస్థ యజమానికి ధోనీకి మంచి ఫ్రెండ్ అని, హ‌ర్భ‌జ‌న్ అబ‌ద్ధ‌మాడ‌కు అని మ‌రో నెటిజన్ స్పందించాడు.

దీనిపై కూడా హర్భజన్ కాస్తంత ఘాటుగానే స్పందించాడు. 'ధోనీకి ఫ్రెండ్ క‌దా.. నాకు కాదు క‌దా.. అతన్నే వెళ్లి అడుగు నీకు కొంచ‌మైనా మెద‌డు ఉంటే' అని ట్వీట్ చేశాడు.

He could be his friend but not mine.. so you better ask him not me.. use ur brain if u have thoda sa bi https://t.co/LMs3hfsAcH