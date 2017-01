ధోనిని కెప్టెన్‌గా ఎంపిక చేసే ముందు తనకు ఎదురైన అనుభవాలను టీమిండియా మాజీ చీఫ్ సెలక్టర్ దిలీప్ వెంగసర్కార్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇచ్చిన ఇంటర్యూలో పంచుకున్నాడు.

English summary

Former India skipper Dilip Vengsarkar was the chief of the national selection committee which named MS Dhoni as the captain of the Indian team for the T20 World Cup in South Africa in September 2007. The rest, as they say, is history.