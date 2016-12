జార్ఖండ్ విజయాలు: ధోని పుణ్యమేనని చెప్పిన క్రికెటర్లు

2004 నుంచి రంజీలో పాల్గొంటున్న జార్ఖండ్ జట్టు తొలిసారి ఈ సీజన్‌లో క్వార్టర్స్ దాటి సెమీ ఫైనల్స్‌కు అర్హత సాధించి సంచలనం సృష్టించింది.

English summary

As India were busy playing gruelling Test series against England, team's limited overs' skipper Mahendra Singh Dhoni was out of action. Fans kept wondering how 'Captain Cool', MS Dhoni, kept himself busy and what was he doing in his free time.