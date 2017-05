'ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ వికెట్ కీపర్ ధోనియే'

ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌‌లో అత్యుత్తమ వికెట్ కీపర్ టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనియేనని ఛీఫ్ సెలెక్ట‌ర్ ఎమ్మెస్కే ప్ర‌సాద్ అన్నారు.

English summary

Chairman of selectors MSK Prasad today (May 8) dispelled any doubts about Mahendra Singh Dhoni's future in international cricket, terming him the world's best wicketkeeper right now.