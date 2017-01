ఓటమితో ధోని వీడ్కోలు: రాయుడు సెంచరీ వృథా

భారత క్రికెట్ చరిత్రలో మహేంద్ర్ సింగ్ ధోని కెప్టెన్సీ అంకం ముగిసింది. ఇప్పటివరకు కెప్టెన్ అంటే తన పేరే గుర్తుకొచ్చేలా భారత జట్టుకు ఎన్నో చిరస్మరణీయ విజయాలు అందించాడు.

Mahendra Singh Dhoni's last game as captain of an Indian side ended in defeat here tonight (January 10) at the Brabourne Stadium. Dhoni, the batsman enthralled the crowd in Mumbai with a 40-ball 68 not out but he could not get a winning farewell as skipper after India A posted 304/5 in 50 overs.