ధోనిలో గర్వం లేదు: 'నేను చూసిన అత్యుత్తమ కెప్టెన్లలో ఒకడు'

భారత జట్టుకు సేవలందించిన అత్యుత్తమ కెప్టెన్లలో మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఒకడని శ్రీలంక స్పిన్ దిగ్గజం ముత్తయ్య మురళీ ధరన్ అన్నాడు.

English summary

Sri Lankan spin legend Muttiah Muralitharan praised Mahendra Singh Dhoni for being one of India's best captains. Dhoni, who won the T20 and One-Day World Cups as captain in 2007 and 2011, stepped down as the skipper of the limited overs Indian teams last week.