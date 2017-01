అతడి ఒత్తిడి వల్లే ధోని తప్పుకున్నాడు: వర్మ సంచలనం

బీసీసీఐ జాయింట్ సెక్రటరీ అమితాబ్ చౌదురి ఒత్తిడి మేరకే పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి మహేంద్ర సింగ్ ధోని తప్పుకున్నాడని బీహార్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ ఆదిత్య వర్మ ఆరోపించారు.

English summary

After BCCI chief selector MSK Prasad rubbished reports stating MS Dhoni's decision to quit ODI & T20 captaincy was influenced by BCCI, Bihar Cricket Association Secretary Aditya Verma once again has alleged that Mahi's decision came after pressure from BCCI joint secretary Amitabh Choudhary.