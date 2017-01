ధోని ప్రదర్శనపైనే జట్టులో అతడి స్ధానం: ద్రవిడ్ సంచలనం

పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి మహేంద్ర సింగ్ ధోని సరైన సమయంలో తప్పుకున్నాడని మాజీ దిగ్గజ క్రికెటర్, అండర్ 19 కోచ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ పేర్కొన్నాడు. ధోని నిర్ణయంతో 2019 వరల్డ్ కప్ నాటికి జట్టును పటిష

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:33 [IST]

English summary

Former India captain and current A team coach Rahul Dravid feels that Mahendra Singh Dhoni got his timing of quitting captaincy right if he doesn't see himself continuing in the team going into the 2019 World Cup.