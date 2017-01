కెప్టెన్సీకి ధోని వీడ్కోలు: భార్య సాక్షి ఏమందో తెలుసా?

'ధోని ఎక్కే పర్వతాలు ఏమీ లేవు. అందుచేత అతన్నే ఆపే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. ధోని నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు చాలా ఆలోచించే తీసుకుంటాడు. నా భర్త ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కరెక్టుగానే ఉంటుంది' అని సాక్షి ట్వీట్ చ

Subscribe to Oneindia Telugu

@msdhoni There are no mountains high enough to stop you from climbing.Proud of you !! ❤❤❤❤❤❤❤❤

English summary

MS Dhoni’s sudden announcement to step down as India’s ODI and T20 captain came as a shock for Indian cricket fans. MS Dhoni has led India with command and authority in the last 10 years or so and to see him go leave the captaincy without any prior indication brought all the fans together in hailing India’s most successful limited-overs captain.