సంగక్కర రికార్డు బద్దలు: టీ20ల్లో ధోని కొత్త రికార్డు ఇదే

మహేంద్ర సింగ్ ధోని... పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్‌గా, వికెట్ కీపర్‌గా ఎన్నో రికార్డులను సాధించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

MS Dhoni of Rising Pune Supergiant (RPS) added another feather to his cap during the Indian Premier League (IPL) match against Delhi Daredevils (DD) on Friday. The former India skipper went past Sri Lanka’s Kumar Sangakkara to become the only wicketkeeper to take 124 catches in Twenty20 cricket.