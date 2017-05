ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌‌లో రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్ ఫైనల్లోకి ప్రవేశించింది. వాంఖడె వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మంగళవారం జరిగిన క్వాలిఫయిర్ 1 మ్యాచ్‌లో పూణె 20 పరుగుల తేడాతో గెలుపొంది తుది పోరుకు అ

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 0:27 [IST]

English summary

Mahendra Singh Dhoni added another record to his name when he and Rising Pune Supergiant (RPS) reached the Indian Premier League (IPL) 2017 final here tonight (May 16).