భారత క్రికెట్‌లో ఓ అధ్యాయం ముగిసింది. దేశ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్‌గా అందరి మన్ననలు అందుకున్న మహేంద్రసింగ్ ధోనీ మరోసారి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.

English summary

Cricketer MS Dhoni Says Good Bye to Captaincy For ODI and T20 Matches on 4-1-2017. Its A Sensational News To all indian Fans. Check out More Latest News on MS Dhoni Good bye to Cricket Captaincy.