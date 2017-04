ధోనికి రిటైర్మెంట్ సమయం వచ్చిందా?: ఇదే చివరి ఐపీఎల్, పాంటింగ్ సంచలనం

టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ తన చివరి ఐపీఎల్‌ని ఆడుతున్నాడా అంటే అవుననే అంటున్నారు ఆస్ట్రేలియా లెజెండ్ రికీ పాంటింగ్.

English summary

Mahendra Singh Dhoni could be playing in his last Indian Premier League (IPL) tournament this year, according to an Australian batting legend. Former Australian captain Ricky Ponting thinks Dhoni will not feature in next year's IPL. However he has admitted that he has "no basis" to draw conclusions on Dhoni's future in the cash-rich Twenty20 tournament.