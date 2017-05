నేడే మహా సంగ్రామం: ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ (ఫోటోలు)

క్రికెట్‌ ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఐపీఎల్‌ తుదిపోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఆదివారం జరిగే ఐపీఎల్ ఫైనల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్, రైజింగ్‌ పుణే సూపర్‌ జెయింట్‌ జట్లు తలపడనున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 11:25 [IST]

English summary

A team effort every time has been Mumbai Indians' key to success, captain Rohit Sharma said after their facile six-wicket win over Kolkata Knight Riders (KKR) in the Indian Premier League (IPL) second qualifier game at the M. Chinnaswamy Stadium on Friday (May 19).