ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)‌లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు సరికొత్త రికార్డుని సృష్టించింది. టీ20 ఫార్మెట్‌లో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన జట్టుగా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

English summary

Mumbai Indians might have suffered a narrow three-run defeat against Rising Pune Supergiant in the 2017 Indian Premier League match at the Wankhede stadium, but they created a new record in the process. In the match against the Steve Smith-led side, Mumbai Indians created the record of having played the most T20s in the world.