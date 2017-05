ఆ నమ్మకమే గెలిపించింది: రోహిత్, అద్భుతమని సచిన్(పిక్చర్స్)

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్-10 టైటిల్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన తమ బౌలర్లపై ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ప్రసంశలు కురిపించారు. ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో తమ జట్టు ఆటగాళ్లు అద్భుతంగా రాణించారని కొనియాడాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

After clinching their third IPL title with a thrilling win over Rising Pune Supergiant, Mumbai Indians captain Rohit Sharma said he always had faith in his fast bowlers to deliver in crunch situations.