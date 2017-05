ముంబైకి సెంటిమెంట్: విజేతపై గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?

క్రికెట్‌ ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఐపీఎల్‌ తుదిపోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఆదివారం జరిగే ఐపీఎల్ ఫైనల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్, రైజింగ్‌ పుణే సూపర్‌ జెయింట్‌ జట్లు తలపడనున్నాయి.

2011 : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (2) Vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (1) - విజేత చెన్నై 2012 : కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్(2) X చెన్నై సూపర్ కింగ్స్(4) - విజేత కోల్‌కతా 2013 : ముంబై ఇండియన్స్(2) X చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (1) - విజేత ముంబై 2014 : కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్(2) X కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్(1) - విజేత కోల్‌కతా 2015 : ముంబై(2) X చెన్నై సూపర్ కింగ్స్(1) - విజేత ముంబై 2016 : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు(2) X సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్(3) - విజేత సన్‌రైజర్స్ 2017: రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్(2) X ముంబై ఇండియన్స్ (1) - విజేత ?

English summary

Mumbai indians suffered from two centiment issues in ipl 10.