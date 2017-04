ఆర్సీబీ కొత్త టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ తెలుసా?: కోహ్లీ సేనపై విమర్శలు

ఐపీఎల్ చరిత్రలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు ఎన్నో రికార్డులను సృష్టించింది. 2013 ఐపీఎల్‌లో అత్యధికలో పరుగులు చేసిన జట్టుగా బెంగళూరు అవతరించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

**Kohli in dressing room** Kohli-Finish dis match in 10 overs Team- Sure captain. Result:49 all out in 9.4 overs #KKRvRCB #Gambhir @KKRiders

English summary

Royal Challengers Bangalore suffered their worst defeat in IPL history when they were bowled out for 49, the lowest total in IPL history, against Kolkata Knight Riders on Sunday. It broke the previous lowest IPL score of 58 by Rajasthan Royals set against RCB at Capetown in 2009 IPL.