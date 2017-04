వికెట్ల వెనుక ధోని మ్యాజిక్: సునీల్ నరేన్ రనౌట్ (వీడియో)

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్ మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్రసింగ్ ధోని తన వికెట్ కీపింగ్‌తో అభిమానుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Mahendra Singh Dhoni once again showed his brilliance behind the stumps as he effected another superb run out during the match between Rising Pune Supergiant and Kolkata Knight Riders here on Wednesday (April 26).