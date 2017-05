మోడీ నా పేరు చెప్పడమా..: శ్రీలంక క్రికెటర్ ఉబ్బితబ్బిబ్బు

ఇటీవలి తన శ్రీలంక పర్యటనలో భాగంగా ఓ సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ శ్రీలంక స్పిన్ దిగ్గజం ముత్తయ్య మురళీధరన్ పేరును ప్రస్తావించారు. దీంతో ఆయన ఉబ్బితబ్బిబ్బవుతున్నాడు.

English summary

Rated among the greatest bowlers, former Sri Lankan off spinner Muralitharan is the highest wicket taker in Test and ODI. He has taken 800 wickets in 133 Tests and 544 ODI wickets in 350 matches.