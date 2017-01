నా పాత్ర ముగిసింది: సుప్రీం నిర్ణయంపై షిర్కే అసంతృప్తి

లోథా కమిటీ ఇచ్చిన సిఫారసులు అమలు చేయలేదనే కారణంతో బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు అనురాగ్ ఠాకూర్, బోర్డు ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్‌ షిర్కేలను తొలగిస్తూ సోమవారం సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Sacked BCCI secretary Ajay Shirke today (January 2) said he is "absolutely fine" with the Supreme Court order asking him to leave office but hoped that the Board does not lose its international standing owing to the administrative upheaval here.