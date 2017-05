ఐపీఎల్ 2018 సీజన్‌లో గుజరాత్ లయన్స్, రైజింగ్ పూణె సూపర్‌ జెయింట్ జట్లు ఉండవు.

English summary

It is all but confirmed now that Gujarat Lions (GL) and Rising Pune Supergiant (RPS) will not take part in IPL 2018.