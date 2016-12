అసంతృప్తి: కోహ్లీని ఎలా మర్చిపోతారని ఠాకూర్ ప్రశ్న

గురువారం ఐసీసీ ప్రకటించిన అత్యుత్తమ టెస్టు జట్టు జాబితాలో టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీకి స్థానం దక్కకపోవడంపై బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు అనురాగ్ ఠాకూర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

English summary

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) president Anurag Thakur on Friday expressed his displeasure after India skipper Virat Kohli was left out of the ICC Test Team of the Year.