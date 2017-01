టెస్టు క్రికెట్ రిటైర్మెంట్‌పై వస్తున్న ఊహాగానాలకు దక్షిణాఫ్రికా స్టార్ ప్లేయర్ ఏబీ డివిలియర్స్ తెరదించాడు. మోచేతి గాయంతో బాధపడుతున్న ఏబీ ఇప్పటివరకు తనకు రిటైర్మెంట్‌ ఆలోచనే రాలేదని విషయాన్ని గ్రహించా

English summary

Fuelling talk that he might call it a day in Test cricket, South African star batsman AB de Villiers pulled out of the upcoming series in New Zealand in March, although saying this was not a retirement call.